Un soir, un sax, douze voix La Salle Musicatreize Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Un soir, un sax, douze voix La Salle Musicatreize, 26 février 2022, Marseille. Un soir, un sax, douze voix

La Salle Musicatreize, le samedi 26 février à 20:00

Avec: Raphaël Imbert, saxophone Ensemble Musicatreize Direction Roland Hayrabedian Programme: Joséphine Stephenson Islas (extrait de Lands unseen) Felix Ibarrondo Bakarrik Maurice Ohana Epitaphe (extrait de SwanSong) Benoit Menut Berceuse (extrait de Une Odyssée) Marylou Williams St Martin de Porres (extrait de Black Christ of the Andes) Steven Gerber Les Illuminations Programme original conçu et pensé par Roland Hayrabedian et le saxophoniste improvisateur Raphael Imbert, autour des oeuvres emblématiques du répertoire de l’ensemble Musicatreize.

De 5 à 15€

♫♫♫ La Salle Musicatreize 53 rue Grignan, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T20:00:00 2022-02-26T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Salle Musicatreize Adresse 53 rue Grignan, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La Salle Musicatreize Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Salle Musicatreize Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Un soir, un sax, douze voix La Salle Musicatreize 2022-02-26 was last modified: by Un soir, un sax, douze voix La Salle Musicatreize La Salle Musicatreize 26 février 2022 La Salle Musicatreize Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône