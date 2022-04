Un soir en rennaissance Nay, 13 mai 2022, Nay.

Un soir en rennaissance Maison Carrée 13 Place de la République Nay

2022-05-13 – 2022-05-13 Maison Carrée 13 Place de la République

Nay 64800

C’est un spectacle totalement revisité que vous propose le collectif Passe Pieds dans un très beau décor. Chant, danse, théâtre et musique, en costume, vous feront découvrir la période historique de la Renaissance avec beaucoup d’humour grâce aux conseils et au soutien de Bettina Schneeberger et Alain Destandau lors des répétitions de cette petite troupe.

La soliste Marie Clotilde Husson et la musicienne classique Anne Cot font également partie du spectacle. Même si vous avez déjà vu le spectacle l’été dernier, n’hésitez pas à revenir, il est vraiment différent et s’adresse à tous les publics avertis ou non ! ”

+33 5 59 13 99 65

©Maison Carrée

