Manche Saint-Georges-de-la-Rivière Au cours d’une balade à l’heure où le soleil décline sur l’horizon, venez découvrir la faune et la flore particulières des dunes et laissez-vous surprendre par leur mode de vie singulier.

Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur le site ENS des dunes de la Côte des Isles. Au cours d’une balade à l’heure où le soleil décline sur l’horizon, venez découvrir la faune et la flore particulières des dunes et laissez-vous surprendre par leur mode de vie singulier.

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

