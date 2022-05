Un soir d’été dans les dunes de Pirou

2022-07-20 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-20 22:30:00 22:30:00 Au cours d’une balade à l’heure où le soleil décline sur l’horizon, venez découvrir la flore et la faune particulière des dunes et laissez-vous surprendre par leur mode de vie particulier.

Rdv parking du Clos Marin à Pirou.

Gratuit. Sortie organisée par le conseil départemental de la Manche

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

