Vendémian Hérault Vendémian Balade, dégustation des vins du Mas des Colibris, bar à vins, food-truck, musique.

Dégustation des vins du Mas des Colibris.

Food truck et Bar à Vins.

Animation Musicale.

Balade Nocturne avec R. Majurel, spécialiste de la Chauve-souris. De 19h à 23h. +33 6 14 82 23 25

dernière mise à jour : 2021-06-17

