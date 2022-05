Un soir d’été à Sancerre Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre Cher Envie de prolonger une journée estivale jusqu’au coucher du soleil ? Sancerre s’anime et vous invite à partager dans une ambiance conviviale une expérience inédite !

Acteurs touristiques, commerçants, artisans d’art, galeristes, vignerons et invités vous feront découvrir le centre-ville de Sancerre à la tombée du jour dans une atmosphère confidentielle : // Montée de la tour des fiefs entre chien et loup

// Rencontre avec les vignerons

// Flânerie dans les ruelles commerçantes

// Découvertes artistiques

// Contemplation des panoramas au crépuscule

// Dégustation des spécialités locales

accueil@tourisme-sancerre.com +33 2 48 54 08 21

