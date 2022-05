“Un Soir de Réveillon” de Raoul Moretti / Compagnie Les Brigands – Festival de Saint-Céré Saint-Céré, 3 août 2022, Saint-Céré.

“Un Soir de Réveillon” de Raoul Moretti / Compagnie Les Brigands – Festival de Saint-Céré Théâtre de l’Usine Salle du Bistrot Saint-Céré

2022-08-03 – 2022-08-03 Théâtre de l’Usine Salle du Bistrot

Saint-Céré 46400

18 EUR DISTRIBUTION

Musique : Raoul Moretti

Livret : Marcel Gerbidon

Couplet : Jean Boyer

Couplet : Albert Willemetz

Mise en scène et adaptation : Vladislav Galard

Mise en scène et adaptation : Bogdan Hatisi

Avec : Gilles Bugeaud

Romain Dayez

Emmanuelle Goizé

Flannan Obé

Marie Oppert

Piano : Paul-Marie Barbier

Durée : 1h40

Opérette en 2 actes représentée pour la première fois au Théâtre des Bouffes-Parisiens en 1932.

Viviane est une femme d’un genre nouveau pour son époque, affranchie du carcan de l’ordre social et patriarcal. Elle nous convie à une soirée de réveillon. C’est Arletty qui créa ce rôle en 1932 et fit courir le tout Paris pour la voir chanter – scène devenue fameuse – dans sa baignoire.

Jeune fille de bonne famille, Monique obtient de passer cette soirée de réveillon dans le demi-monde sous un prénom d’emprunt et sous la surveillance d’Honoré, son chauffeur. Elle y rencontre Gérard Cardoval, jeune et riche industriel débarqué de Roubaix, bien décidé à vivre et jouir en vrai parisien…

Raoul Moretti est un homme de music-hall, pianiste désinvolte et mélodiste surdoué. Alors qu’à Paris, l’évanescence fin de siècle se dissipe au profit du divertissement, rafraîchi par les sources vives du jazz, de la chanson populaire et du music-hall, Moretti devient le compositeur à la mode qui truffe ses chansons de rythmes nouveaux, biguine, fox-trot et charleston.

Rendez-vous des Curieux :

Répétition publique le 31 juillet à 15h.

Rencontre avec Vladislav Galard et Bogdan Hatisi le 7 août à 11h30 au Théâtre de l’Usine.

Festival de Saint-Céré

Théâtre de l’Usine Salle du Bistrot Saint-Céré

