UN SOIR DE GALA TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR, 16 février 2023 00:00, SURESNES.

UN SOIR DE GALA UN SOIR DE GALA. Un spectacle à la date du 2023-02-16 au 2023-02-16 20:30. Tarif : 44.0 44.0 euros.

TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR SURESNES Hauts-de-Seine . THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR (2-007924) présente : ce spectacle. Un soir de gala Jeu. 16 février 20 h 30 Salle Jean Vilar Durée 1 h 30 Tarif A+ Dès 12 ans À voir en famille C’est un seul en scène, mais avec plein de monde. Acteur pour le théâtre, le cinéma ou les séries et anciennement chroniqueur télé et radio, Vincent Dedienne nous offre une détonante galerie de personnages. Il y a le journaliste de matinale cynique, sexiste et obsédé par le buzz, la bourgeoise désœuvrée qui se confie à sa femme de ménage, le retraité qui s’incruste aux enterrements, la fillette qui gâche le remariage de son père, le chorégraphe qui méprise ses danseurs… Des jeunes, des vieux, des gentils-comme- tout, des cinglés, des optimistes et des foutus. Des héros et des ordures… Des gens. Tous différents et tous réunis pour un soir de gala. Et aussi un piano à queue, dont on ne vous dira pas à quoi il sert (indice : pas à faire de la musique). Vincent Dedienne capte les petits riens de ces personnages tous réunis pour une soirée qui tourne au jeu de massacre tendre et bien vu. Ils sont antipathiques, et c’est d’abord pour ça qu’ils sont drôles ! Un spectacle de et avec Vincent Dedienne Co-écriture Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine, Anaïs Harté Mise en scène Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau Scénographie Lucie Joliot Création lumière Kelig Le Bars Chorégraphie Yan Raballand SEUL EN SCÈNE Production Ruq Spectacles.

