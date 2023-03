Un soir chez Renoir – Le Lucernaire (Paris) LUCERNAIRE – THEATRE ROUGE, 11 juin 2023, PARIS.

VICE VERSA (L.2-1092908) PRESENTE CE SPECTACLE Un soir chez Renoir Durée : 1h15 Salle : Théâtre Rouge À partir de 12 ans Du Mercredi 3 mai au Dimanche 11 juin 2023 du mercredi au samedi à 19h et les dimanches à 16h De Cliff Paillé Mise en scène et scénographie Cliff Paillé Direction d’acteurs Marie Broche Avec Romain Arnaud-Kneisky, Elya Birman, Alexandre Cattez, Marie Hurault, Jeanne Ros, Alice Serfati, Sylvain Zarli Lumière : Yannick Prevost Costume : Maxence Rapetti Production : Compagnie Vice Versa Coproduction : Cie He Psst Soutien : Mairie de Billère Remerciements : Lisa Garcia, Morgane Touzalin-Macabiau, Pauline Phélix, Arthur Guézennec, pour leur participation à la création de ce projet (texte, jeu, mise en scène). Résumé : L’HISTOIRE D’UN GROUPE CÉLÈBRE ET SOUDÉ. VRAIMENT ? Hiver 1877 – Après deux expositions indépendantes et autant d’échecs cuisants, un groupe de peintres prépare la suivante dans un contexte des plus tendus. Ils se nomment Renoir, Monet, Morisot, Degas… Les critiques sont assassines mais l’amitié devrait préserver ceux que la presse, avec dédain, nomme déjà « Impressionnistes ». Faut-il s’entêter ou rejoindre le salon officiel, antre de l’art politiquement adoubé ? Les idéaux artistiques c’est bien beau mais il faut bouffer, payer son loyer.Le vernis craque et la présence ambiguë d’un illustre inconnu n’arrange rien. Entre sourires et coups de sang, les Impressionnistes au bord de l’explosion ! La presse en parle : C’est un spectacle fin, élégant, intelligent à l’image de ce qu’est la peinture impressionniste. LA PROVENCE (Coup de coeur) Beau, somptueux et virtuose. VAUCLUSE MATIN Perle du OFF ! On rit et on suit dans leurs errements ceux qui seront disputés par les plus grands musées du monde. ARTISTIK REZO Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 5 mai 2023 à l’issue de la représentation. Crédit photo : © Cédric Tarnopol Un soir chez Renoir Un soir chez Renoir

LUCERNAIRE – THEATRE ROUGE PARIS 53 Rue Notre Dame Des Champs Paris

