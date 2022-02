Un soir chez Renoir Billère, 2 mars 2022, Billère.

Un soir chez Renoir Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère

2022-03-02 – 2022-03-02 Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie

Billère Pyrénées-Atlantiques

EUR 16 LE COMBAT DES IMPRESIONNISTES : EXISTER. ON BASCULE D’UNE COMÉDIE DE PERSONNAGE, ENLEVÉE, À UN DRAME AMICAL INTEMPOREL.

Hiver 1877

Quelques peintres, plus tout jeunes, épris de couleurs, de lumière et de mouvement, dérangent. La critique est violente, assassine, et leurs toiles ne se vendent pas. Que faire ? Continuer à exposer à part et risquer une troisième gifle publique ? Ou bien revenir dans le giron du Salon Officiel, symbole d’un art et d’une culture officiels et de masse, à l’heure où se développe la société industrielle et ses possibles dérives ?

Bien sûr ils ne sont pas d’accord, et sur la base de faits et positionnements historiques, entre sourires et coup de gueules, le spectateur est invité, lui aussi, chez Renoir. Avec Morisot, Degas, Monet et… Zola !

LE COMBAT DES IMPRESIONNISTES : EXISTER. ON BASCULE D’UNE COMÉDIE DE PERSONNAGE, ENLEVÉE, À UN DRAME AMICAL INTEMPOREL.

Hiver 1877

Quelques peintres, plus tout jeunes, épris de couleurs, de lumière et de mouvement, dérangent. La critique est violente, assassine, et leurs toiles ne se vendent pas. Que faire ? Continuer à exposer à part et risquer une troisième gifle publique ? Ou bien revenir dans le giron du Salon Officiel, symbole d’un art et d’une culture officiels et de masse, à l’heure où se développe la société industrielle et ses possibles dérives ?

Bien sûr ils ne sont pas d’accord, et sur la base de faits et positionnements historiques, entre sourires et coup de gueules, le spectateur est invité, lui aussi, chez Renoir. Avec Morisot, Degas, Monet et… Zola !

+33 6 25 89 46 78

LE COMBAT DES IMPRESIONNISTES : EXISTER. ON BASCULE D’UNE COMÉDIE DE PERSONNAGE, ENLEVÉE, À UN DRAME AMICAL INTEMPOREL.

Hiver 1877

Quelques peintres, plus tout jeunes, épris de couleurs, de lumière et de mouvement, dérangent. La critique est violente, assassine, et leurs toiles ne se vendent pas. Que faire ? Continuer à exposer à part et risquer une troisième gifle publique ? Ou bien revenir dans le giron du Salon Officiel, symbole d’un art et d’une culture officiels et de masse, à l’heure où se développe la société industrielle et ses possibles dérives ?

Bien sûr ils ne sont pas d’accord, et sur la base de faits et positionnements historiques, entre sourires et coup de gueules, le spectateur est invité, lui aussi, chez Renoir. Avec Morisot, Degas, Monet et… Zola !

Vice Versa Théâtre

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère

dernière mise à jour : 2022-01-14 par