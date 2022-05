Un soir chez Renoir… Artiguelouve, 16 juin 2022, Artiguelouve.

Un soir chez Renoir… Artiguelouve

2022-06-16 – 2022-06-16

Artiguelouve Pyrénées-Atlantiques Artiguelouve

EUR 12 12 – 19h00 Apéro-rencontre avec Cliff PAILLE metteur en scène et auteur de la pièce

– 19h40 Visite guidée du domaine du Cinquau et des chais. (sur réservation à l’adresse receptions@cinquau.fr).Dégustation et vente de Jurançon secs et doux

– 21h30 Pièce «Un soir chez Renoir». Théâtre de verdure du Cinquau. durée 1h15

“Hiver 1877 – Renoir, Monet, Morisot, Degas et Zola préparent, dans l’amitié et la bonne humeur, la 3eme expo indépendante du groupe. Les idéaux artistiques c’est bien beau, mais il faut bouffer et payer son loyer. Certains le peuvent, d’autres pas. Et le vernis de l’amitié craque. Entre sourires et coups de sang, le débat glisse et bascule. Et vous, qu’auriez-vous fait à leur place ?”

Cliff Paille

Artiguelouve

