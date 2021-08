Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Un soir avec Ida Lupino : Bigamie Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Un soir avec Ida Lupino : Bigamie Cinéma Le Trianon, 18 septembre 2021, Romainville. Un soir avec Ida Lupino : Bigamie

Cinéma Le Trianon, le samedi 18 septembre à 21:00

Mariés depuis huit ans, Eve et Harry ne peuvent avoir d’enfants. Déçue, Eve se consacre, pour l’essentiel, à ses affaires commerciales et délaisse sa vie de couple. De son côté, Harry… Hommage à la réalisatrice américaine Ida Lupino Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville