Un Soir Avec Aragon Et Brassens Trio CAFE-THEATRE LE 57, 17 mars 2023, TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:00 (2023-03-17 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. TRIO Bruno PERREN, Marc HÉVÉA, Antoine ONA « Rencontre d'un soir entre Aragon et Brassens… » Louis Aragon a marqué de son empreinte le mouvement surréaliste. Il fut poète, romancier, mais aussi auteur de nombreux textes de chansons. Ses principaux interprètes, Jean Ferrat et Léo Ferré, ont su exalter sa poésie en musique, nous laissant de superbes albums. À l'occasion du récent centenaire de la naissance d'un autre grand de la chanson, Georges Brassens, nous avons souhaité organiser une rencontre entre ces deux monuments, le temps d'un concert… Bruno Perren, qui prête sa voix aux grands auteurs de la chanson depuis de nombreuses années, sera accompagné par deux excellents musiciens : Marc Hévéa au piano et à l'accordéon et Antoine Oña à la contrebasse. Bruno Perren : chant, guitares Marc Hévéa : piano, chant Antoine Oña: contrebasse

