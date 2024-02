UN SOIR AU MUSÉE: L’ART ET SES HÉROÏNES Sablé-sur-Sarthe, jeudi 14 mars 2024.

UN SOIR AU MUSÉE: L'ART ET SES HÉROÏNES

Un soir au musée : l’Art et ses héroïnes. Pour ce rendez-vous mensuel, Paul médiateur de la Micro-Folie vous propose une visite commentée du musée numérique sur la représentation des femmes en art à travers les siècles.

Bien que les femmes n’aient pas toujours été admises dans le champ artistique en tant qu’ artiste à part entière, elles ont pourtant été déifiées et représentées massivement au fil de notre histoire.

Cette visite commentée donnera à saisir l’influence des représentations picturales du genre féminin sur notre imaginaire collectif.

(Public adulte, durée: 1 heure) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 18:00:00

fin : 2024-03-14 19:00:00

8 Rue Carnot

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire micro-folie@sablesursarthe.fr

