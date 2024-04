Un soir au musée l’art abstrait Sablé-sur-Sarthe, jeudi 25 avril 2024.

Un soir au musée l’art abstrait Sablé-sur-Sarthe Sarthe

La visite commentée un soir au musée du mois d’avril, organisée par la Micro-Folie portera sur l’art abstrait.

On parle d’un art figuratif en opposition à l’art abstrait né au début du XXe siècle. Contrairement aux idées reçues, la frontière entre abstraction et figuration est bien plus floue qu’on ne pourrait le croire. Que dire alors de cette opposition ? Quels effets ont la figuration et l’abstraction sur notre regard ? Nous répondrons à toutes ces questions lors de cette soirée au musée ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 18:00:00

fin : 2024-04-25 19:30:00

8 Rue Carnot

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire micro-folie@sablesursarthe.fr

L’événement Un soir au musée l’art abstrait Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2024-03-29 par eSPRIT Pays de la Loire