Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. Ouverture du site à 20h dans la cour du château Immersion béninoise. Un vol pour le Bénin ou une chaise longue au Château de Nantes, direction le Bénin ? Nous avons choisi la deuxième option ! Assis confortablement dans la cour du Château des ducs de Bretagne, les yeux levés vers les tours majestueuses et le ciel d’été, laissez-vous guider à travers les musiques béninoises sélectionnées par Tom Select qui passe la moitié de son temps au Bénin à y dénicher toutes sortes de sons. Une occasion de découvrir les œuvres du plasticien Romuald Hazoumé à la nuit tombée, magnifiées par leurs mises en lumière. Durée : 3h. Dans le cadre du Festival des Cultures d’Ici et d’Ailleurs Aux Heures d’été (du 5 juillet au 13 août 2021.) Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes 4 Place Marc Elder Centre-ville Nantes

