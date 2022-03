Un soir à Richaud – Visites guidées Espace Richaud Versailles Catégories d’évènement: Versailles

**”Un soir à Richaud”** : une toute nouvelle offre de visite guidée. Accompagné d’une guide-conférencière, partez à la découverte de nos quatre salles d’exposition et de leurs 165 œuvres. Une immersion totale dans la vie de Molière et de son œuvre.

Tarif : 8€. Inscription à espace.richaud@versailles.fr

Accompagné d’une médiatrice, plongez-vous au coeur de l’exposition “Molière, la fabrique d’une gloire nationale (1622-2022)” Espace Richaud 78, Boulevard de la Reine 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T17:30:00 2022-03-10T18:45:00;2022-03-17T17:30:00 2022-03-17T18:45:00;2022-03-24T17:30:00 2022-03-24T18:45:00;2022-03-31T17:30:00 2022-03-31T18:45:00;2022-04-07T17:30:00 2022-04-07T18:45:00;2022-04-14T17:30:00 2022-04-14T18:45:00

