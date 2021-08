Saint-Cirgue Saint-Cirgue Saint-Cirgue, Tarn “Un soir à la ferme” : visite de la ferme GAEC de Lalmet et repas gourmand Saint-Cirgue Saint-Cirgue Catégories d’évènement: Saint-Cirgue

Tarn

"Un soir à la ferme" : visite de la ferme GAEC de Lalmet et repas gourmand
2021-08-28

Saint-Cirgue Tarn Saint-Cirgue Une journée et soirée champêtres entourée de beaux paysages, ambiance conviviale avec des agriculteur-trices heureux de vous faire découvrir leurs métiers et produits. Dès 14h30, concours de labours, visite de la ferme, repas gourmands 100% tarnais ja81@wanadoo.fr +33 6 47 31 89 15 dernière mise à jour : 2021-08-13 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Cirgue, Tarn Autres Lieu Saint-Cirgue Adresse Ville Saint-Cirgue lieuville 43.96493#2.37059