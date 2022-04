Un site, un projet – sortie nature intergénérationnelle Laroque, 5 octobre 2022, Laroque.

Un site, un projet – sortie nature intergénérationnelle Laroque

2022-10-05 14:00:00 – 2022-10-05 16:30:00

Laroque Gironde Laroque

EUR Cette sortie sera proposée, sur la thématique des Espaces Naturels Sensibles et de leurs projets de gestion, à une structure d’accueil « séniors » (Ehpad, Mdsi, etc..) associée à un

groupe de jeunes (classe scolaire, centre de loisirs). L’idée principale sera de susciter un échange sur l’historique des sites, leurs évolutions passées et leurs potentiels d’évolutions futures.

Laroque

