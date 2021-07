Échourgnac La Ferme du Parcot Dordogne, échourgnac Un site rural unique à la frontière du Périgord vert et du Périgord blanc La Ferme du Parcot Échourgnac Catégories d’évènement: Dordogne

### Découvrez, accompagné d’un guide, les Monuments historiques du XIXe siècle et le jardin pédagogique de 300m² ! Bâtie en bois et torchis, la Ferme du Parcot est un lieu de sensibilisation à l’architecture paysanne de la Double, à la mutation du monde rural et à la découverte de la flore et de la faune. L’association « La Double en Périgord », qui assure la gestion et l’animation de ce site départemental, vous propose trois plages horaires de visites guidées. Histoire, patrimoine bâti traditionnel, environnement de la forêt de la Double, venez découvrir un site unique à la frontière du Périgord vert et du Périgord blanc.

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

