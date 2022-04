UN SINGE EN ÉTÉ : LE FESTIVAL Mayenne Mayenne Catégories d’évènement: 53100

Le festival Un Singe en été – porté par l'association Tribu Familia – est de retour pour une huitième édition, les 24-25-26 juin 2022 dans le Parc du Château de la ville de Mayenne. Une programmation – défricheuse et surprenante – qui reste fidèle à l'identité du festival, tout en mettant l'accent sur l'éclectisme musical. Le public va ainsi pouvoir naviguer entre rap, électro, pop, post punk, techno instrumentale, chanson ou encore soul. NAVETTE (Laval > Martigné > Mayenne) 5€ aller / retour 8ème édition du festival "Un singe en été" à Mayenne : concerts et spectacles de rues. info@unsingeenete.com +33 2 43 30 40 25 http://unsingeenete.com/

