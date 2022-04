Un simple froncement de sourcil, Ged Marlon Molières, 24 juillet 2022, Molières.

Un simple froncement de sourcil, Ged Marlon Molières

2022-07-24 – 2022-07-24

Molières Dordogne

Une heure et demie de fous rires, de rebondissements, dans un « scénario-labyrinthe » diaboliquement imaginé par Ged Marlon. Si vous ne connaissez pas encore cet auteur, nous ne saurions trop vous conseiller de venir croquer dans cette comédie, petit bijou d’humour décalé, foudroyant et élégant.

Logiquement, au théâtre, le comédien exécute sans sourciller les consignes du metteur en scène, qui, lui-même, respecte à la lettre le texte de l’auteur. J’ai bien dit logiquement car le problème est que le premier s’invente parfois un autre personnage tandis que le second voudrait négocier le projet du troisième, lequel aurait aussi son mot à dire sur le jeu du premier. Ça va, vous suivez ?

Imbroglio du trio fondateur du théâtre sur fond de spectateurs riant à gorges déployées et ça s’étire jusqu’au délire, au-delà des théories sur l’absurde.

