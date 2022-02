« Un siècle d’or de la littérature occitane dans le Tarn » Archives du Tarn Albi Catégories d’évènement: Albi

Le XX e siècle a connu une belle éclosion d’écrivains occitans dans le département du Tarn. Trois anthologies en témoignent : – « Albigés, país occitan » de Christian Laux, publié en 1980. Trente-cinq auteurs y sont présentés, et parmi eux, une vingtaine ont vécu au XX e siècle. – « Escriches de femnas tarnesas » publié avec l’Institut d’Études Occitanes du Tarn en 2015. Parmi les quarante-huit femmes présentées, plus de quarante sont du XX e siècle. – Enfin l’ouvrage collectif : « Còr d’Occitània Escrivans del sègle vint », paru en 2018, décline une centaine de noms. Cette embellie a été favorisée par la création d’écoles félibréennes, à Rabastens avant 1914, à Albi, Gaillac, Mazamet entre les deux guerres, à Carmaux, Albi, Vabre, Graulhet, après 1945. Elle est due également au dynamisme de l’Institut d’Études Occitanes depuis soixante-dix ans, et à la création de cercles locaux. Plusieurs auteurs majeurs peuvent être cités, le colonel Teyssier, Paul Prouho, Jacques-André Boussac, Louïsa Paulin, Marius Valière, Auguste Delfau, Christian Mathieu, Guy Viala, Christian Laux, Maryse Nègre… et, de nos jours, Robert Marty, Jean-Claude Serres, Jòrdi Blanc, Daniel Loddo, Serge Labatut, Serge Viaule, Évelyne Houlès, etc… Les évolutions des contenus et du style seront précisées, aussi bien en ce qui concerne la prose que la poésie. Raymond Ginouillac abordera la question : pourquoi écrire en occitan aujourd’hui ? Organisée par la SSABLT Organisée par la SSABLT Archives du Tarn 1 Av. de la Verrerie, 81013 Albi Albi Tarn

