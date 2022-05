Un siècle de photos en Bergeracois Bergerac, 25 mai 2022, Bergerac.

Un siècle de photos en Bergeracois Rue du Grand Moulin Maison des syndicats Bergerac

2022-05-25 15:00:00 – 2022-05-25 19:00:00 Rue du Grand Moulin Maison des syndicats

Bergerac Dordogne Bergerac

L'association Patrimoine Photographique en Bergeracois s'est donnée pour mission la collecte, la conservation et la mise à disposition du public des images du Bergeracois au XXe siècle. nSon patrimoine est aujourd'hui d'un demi million de photographies issues de différends fonds publics ou privés. nUn site internet permet aujourd'hui la libre consultation de 54 000 images et s'enrichit chaque jour de nouvelles photographies.

nDécouvrez en images les petites histoires bergeracoises qui rejoignent souvent la grande histoire : Front populaire – Commerce de l’entre-deux-guerres – Occupation et Résistance – Institut du tabac et Poudrerie, etc. nPar Michel Lecat, président de l’association Patrimoine photographique en Bergeracois. nConférence organisée par l’UTL.

Rue du Grand Moulin Maison des syndicats Bergerac

