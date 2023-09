Un siècle d’amitié, centenaire de la Société des Amis de la Bibliothèque Forney Bibliothèque Forney Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Un siècle d’amitié, centenaire de la Société des Amis de la Bibliothèque Forney Bibliothèque Forney Paris, 28 novembre 2023, Paris. Du mardi 28 novembre 2023 au samedi 13 janvier 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Exposition des dons de la Société des Amis à la bibliothèque Forney dans le cadre de la célébration du centenaire de l’association La Société des

amis de la bibliothèque Forney (SABF), créée en 1914, est une des plus

anciennes sociétés d’amis de bibliothèques en France. Ce n’est qu’après la

Première guerre mondiale, en 1923, que la SABF a pu véritablement commencer ses activités. Ses missions sont de participer au

rayonnement de la bibliothèque et de soutenir ses activités en contribuant à l’enrichissement de ses

collections. Au fil des années, la SABF a offert à la bibliothèque Forney de nombreux documents : revues,

livres d’artistes, affiches, cartes

postales, photographies et aquarelles représentant l’Hôtel de Sens. Tout un ensemble riche et varié à découvrir et admirer dans cette exposition qui célèbre le centenaire de l’association ! . A savoir , la SABF publie un bulletin trimestriel et édite des cartes postales reproduisant des documents de la bibliothèque. Entrée libre du mardi au samedi de 13h à19h. fermeture les 25 décembre et 1er janvier Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris Contact : +33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/

Ville de Paris / Bibliothèque Forney Nicolas Kellin, aquarelle 1840-1850 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Forney Adresse 1 rue du Figuier Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Forney Paris latitude longitude 48.853775,2.361192

