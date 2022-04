Un siècle Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Bourges Cher 12 EUR 12 26 Trois générations concentrent un siècle de vies, d’espoirs et de désillusions. Fruit d’une enquête sur l’histoire sociale, culturelle et politique du 20e siècle de Montluçon, petite ville du centre de la France, cette comédie humaine observe les échos des remous de l’histoire sur les destinées. Théâtre : Un siècle info@mcbourges.com +33 2 48 67 74 74 http://www.mcbourges.com/ Trois générations concentrent un siècle de vies, d’espoirs et de désillusions. Fruit d’une enquête sur l’histoire sociale, culturelle et politique du 20e siècle de Montluçon, petite ville du centre de la France, cette comédie humaine observe les échos des remous de l’histoire sur les destinées. heloise-faure

