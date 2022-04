Un siècle avec Brassens Erquy, 20 mai 2022, Erquy.

Un siècle avec Brassens Bibliothèque du Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy

2022-05-20 – 2022-06-08 Bibliothèque du Blé en Herbe 1 Rue Guérinet

Erquy Côtes d’Armor

“Les amoureux qui s’bécottent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics…”

A l’occasion du festival Le chant des vagues, Erquy en Scène et la bibliothèque s’associent pour proposer un temps fort autour de Georges Brassens, dont on a fêté le centenaire l’année dernière. Une exposition composée de panneaux mais aussi d’objets, de carnets, de vinyles retracera la vie de ce poète incontournable du XXème siècle, chantre de la liberté dont les textes n’ont eu de cesse d’être repris et traduits dans le monde entier.

Nous vous proposons aussi une conférence sur Brassens, animée par l’artiste Jérôme Arnould, plus connu sous son nom d’artiste, Malo, et qui a lui aussi repris Le vent, Pauvre Martin et bien d’autres encore !

Ouverture de l’exposition aux horaires d’ouverture de la bibliothèque :

Mardi : 15:00-18:00

Mercredi : 10:00-12:00 et 14:00-18:00

Vendredi : 15:00-19:00

Samedi : 10:00-13:00 et 14:00-17:00

Dimanche : 14:00-18:00

+33 2 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/

Bibliothèque du Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy

