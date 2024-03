Un serveur à soi Médiathèque du Rize Villeurbanne, samedi 23 mars 2024.

Un serveur à soi atelier numérique Samedi 23 mars, 09h00 Médiathèque du Rize

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:00:00+01:00

Sur inscription en cliquant ici

Vous connaissez peut-être A room of one’s own de Virginia Woolf, qui plaidait pour la nécessité pour toute femme qui souhaite écrire d’avoir une pièce rien qu’à elle. Et en ligne ? Si on avait aussi une maison à nous, où nous serions seulEs maîtresSES à bord ? C’est aujourd’hui possible de s’auto-héberger avec un simple raspberry pi ou un « ordinosaure » et le logiciel YUNOHOST. Découvrez les bases et, peut-être, lancez-vous et ménagez votre propre espace sur internet !

Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/un-serveur-a-soi/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/un-serveur-a-soi-mars2024/ »}]

Cultures numériques adultes