Arreau Arreau Arreau, Hautes-Pyrénées Un ser de nadau Arreau Arreau Arreau Catégories d’évènement: Arreau

Hautes-Pyrénées

Un ser de nadau Arreau Arreau, 11 décembre 2021, Arreau. Un ser de nadau Arreau église arreau ARREAU Arreau

2021-12-11 20:30:00 – 2021-12-11 22:00:00 église arreau ARREAU

Arreau Hautes-Pyrénées La pastorale bigourdane de Noël propose un « ser de nadau » (un soir de Noël) à l’église d’Arreau. +33 5 62 40 75 60 église arreau ARREAU Arreau

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Arreau, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Arreau Adresse église arreau ARREAU Ville Arreau lieuville église arreau ARREAU Arreau