Un séjour unique de 5 jours pour retrouver votre équilibre mental, physique et émotionnel à Beaumotte-Aubertans (70) du 3 au 7 avril 2023.

J’ai conçu ce séjour pour vous offrir la possibilité de prendre soin de vous pendant une semaine. Au programme: plusieurs soins énergétiques (Lahochi, Reiki, bio géophysique), bain sonore, randonnée et méditation en forêt, cartomancie, art thérapie, yoga, Qi gong, massage sonore, massage énergétique, sophrologie, ateliers de naturopathie, massage bien être et exercices de réflexologie facial.

Avec des repas bio, locaux et de saison.

Vous profiterez du cadre magnifique du Gîte des Amis et de ses nombreuses commodités: piscine intérieure, jacuzzi extérieur, hammam, billard, salle de vidéo projection et bien plus encore.

Le séjour est tout compris pour un prix de 885 Euros.

Pas de ménage ni de draps à prévoir juste votre envie de retrouver votre équilibre en douceur avec des praticiens qualifiés et certifiés.

Inscriptions Anne-Lise COLIN alharmonie70@gmail.com ou 06 78 74 67 09 alharmonie70@gmail.com Beaumotte-Aubertans

