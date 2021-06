Sainte-Marie-aux-Mines GÎTE DÉPASSE MONTAGNE Haut-Rhin, Sainte-Marie-aux-Mines Un séjour nature t’attend ! GÎTE DÉPASSE MONTAGNE Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

du jeudi 26 août au lundi 30 août

Tu n’es jamais parti en colonie de vacances ? Tu souhaites passer quelques jours dans la nature et te faire de nouveaux copains ? Découvre plein d’activités créées par nos animateurs. Un séjour grandeur nature t’attend dans le Val d’Argent, situé au pied des montagnes Vosgiennes dans un cadre idéal pour la pratique sportive ! C’est aussi l’occasion de faire la découverte du milieu montagnard par le biais d’activités amusantes et enrichissantes.

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. GÎTE DÉPASSE MONTAGNE 26 Petite Liepvre, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T23:59:00;2021-08-28T00:00:00 2021-08-28T23:59:00;2021-08-29T00:00:00 2021-08-29T23:59:00;2021-08-30T00:00:00 2021-08-30T16:00:00

