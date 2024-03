Un séjour d’exception en Vendée pour vos enfants de 6 à 12 ans ! Maison Familya SFX Paris Paris, dimanche 14 avril 2024.

Un séjour d’exception en Vendée pour vos enfants de 6 à 12 ans ! 6 jours en bord de mer avec une journée au Puy du Fou 14 – 19 avril Maison Familya SFX Paris Sur inscription, 590,00 euros (tarif aménagé en fonction du Quotient Familial)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T10:00:00+02:00 – 2024-04-14T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T00:30:00+02:00 – 2024-04-19T20:30:00+02:00

A travers un séjour culturel et sportif, les enfants découvriront la fabuleuse histoire de cette région et auront le plaisir de se familiariser avec la biodiversité environnante. Voici un petit avant-goût de ce qui les attend : balades en forêt et au bord de la mer, activités sportives, et………..

Une journée au Puy du Fou !

Les enfants auront la chance de vivre une journée historique entourés de nombreux héros ! A travers des décors de films, ils pourront se faire emporter dans le tourbillon de la Vendée. Un atelier pédagogique autour de la protection des rapaces leur sera dédié ainsi qu’un spectacle sur l’eau à contempler à la nuit tombée.

Places limitées. Date limite d’inscription : 30 mars 2024

