Un secret de Dieu qu’on n’a jamais su dans « Naïs » de Marcel Pagnol au Lucernaire Théâtre Le Lucernaire Paris, mercredi 8 mai 2024.

Du mercredi 08 mai 2024 au dimanche 30 juin 2024 :

dimanche

de 15h00 à 16h10

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 18h30 à 19h40

.Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. payant

Une histoire et des personnages d’une rare humanité qui nous touchent en plein coeur.

Toine est bossu et souffre de son handicap. Il est amoureux de Naïs, fille d’un paysan violent. Naïs, elle, est amoureuse de Frédéric, jeune homme issu d’une famille bourgeoise. L’été arrive et les jeunes amoureux se laissent aller à des plaisirs que leur condition social ne leur permet pas…

Naïs est un drame d’Émile Zola adapté au cinéma par Marcel Pagnol. On y retrouve à la fois la puissance et la cruauté d’Émile Zola, enrobées de l’humour et de la poésie propres à Marcel Pagnol.

C’est un monde de poésie qui s’ouvre devant nous, et tous ses personnages,

aux caractères bien trempés, nous emportent dans un tourbillon de sentiments.

Rencontre avec l’équipe artistique le 10 mai à l’issue de la représentation.

« D’une humanité bouleversante. » – L’Œil d’Olivier

« Une ode à l’amour et à la vie. » – Libre Théâtre

« Généreux et d’une humanité rare, un vrai coup de cœur. » – Coup de Théâtre

Théâtre Le Lucernaire 53, rue Notre-Dame-des-Champs 75006

Contact : https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/nais +33145445734 https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://www.lucernaire.fr/theatre/nais/

@Philippe Dayries