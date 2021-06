Un savoir-faire au Moyen Age : la poterie. Démonstration et animation Musée de la tour abbatiale, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Amand-les-Eaux.

Un savoir-faire au Moyen Age : la poterie. Démonstration et animation

Musée de la tour abbatiale, le samedi 3 juillet à 17:00

### Un Savoir-faire au Moyen Age : la poterie **D’un tour à l’autre** Au pied de la Tour abbatiale, face à l’entrée du musée, Laurent Broucke, potier à Womhout, enchantera petits et grands en leur faisant découvrir la poterie comme au Moyen Age et présentera son atelier et ses deux tours. Un tour à bâton, abrité sous une échoppe « en dur » équipée du mobilier nécessaire au potier. Le tour est une réplique de celui du potier médiéval réalisé selon les techniques de l’époque dont certains modèles du même type ont fonctionné jusqu’en 1950. La deuxième échoppe abrite un tour à pied en bois. Ces deux tours permettent d’aborder l’évolution des techniques et chaque échoppe est agrémentée d’une collection de poteries historiques réalisées sur la base de pièces archéologiques. Les démonstrations, très visuelles, sont scénarisées mêlant véracité historique, technique et humour et sont alternées avec un jeu interactif consistant à deviner l’usage de la vaisselle présentée (vaisselle, objets utilitaires, jouets). Ce jeu permettra, avec humour, d’aborder quelques aspects de la vie de nos ancêtres. Véritable spectacle interactif et ludique en continu ! **Les carreaux font le mur ou le sol** Dans son échoppe, Lydie, la compagne du potier expliquera toutes les étapes qui permettent à l’argile brute de devenir carreaux muraux ou de pavement et beaucoup plus encore… Historiquement et jusqu’à relativement récemment ces carreaux sont bien plus qu’un simple élément décoratif. En effet à l’époque, les carreaux, qu’ils soient muraux ou de pavement, sont fabriqués selon des méthodes artisanales permettant des motifs personnalisés. Souvent à la gloire de leur commanditaire, ces carreaux représentent des scènes de chasse, des armoiries et peuvent aussi parfois porter des messages plus subtils que seuls les initiés sauront aujourd’hui relever. La potière recevra le public autour d’une collection de carreaux anciens. Ceux-ci illustrent la richesse des décors réalisés, mais aussi les symboles dont ces décors sont chargés. Et dans le Musée de la Tour abbatiale, des objets et carreaux médiévaux à découvrir avec l’exposition « Sous les bottes des archéologues » La découverte se poursuivra à l’intérieur du musée de la Tour abbatiale avec **l’exposition « Sous les bottes des archéologues, plongée dans l’histoire amandinoise »** où sont exposés des céramiques et des carreaux, vestiges de l’époque médiévale et retrouvés lors de fouilles menées par l’INRAP sur différents sites de la ville. Des carreaux de pavement avec une glaçure verte ou jaune de surface (14e siècle) provenant des habitations du bourg médiéval bordant l’abbaye de Saint-Amand et des pots en terre grise (12ème siècle) ou en grès (15ème siècle) vous plongeront dans l’histoire de la ville. Ce sera aussi l’occasion de rappeler le rôle des céramologues qui étudient les objets en terre cuite pour dater les niveaux archéologiques dont ils sont issus et aussi de définir les nombreuses activités humaines. Une histoire sortie de TERRE à découvrir !

Entrée et animations gratuites. Port du masque en extérieur à proximité du musée et respect de la distanciation physique.

Dans le cadre de l’expo « Sous les bottes des archéologues », des animations tout public sont proposées sur le parvis du Musée sur le thème du Moyen Age

Musée de la tour abbatiale Grand Place, 59230 Saint-Amand-les-Eaux, Nord, Hauts-de-France Saint-Amand-les-Eaux Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T17:00:00 2021-07-03T21:00:00