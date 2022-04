Un saut dans l’histoire ! Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

Seine-et-Marne

Un saut dans l’histoire ! Château de Champs-sur-Marne, 14 mai 2022, Champs-sur-Marne. Un saut dans l’histoire !

Château de Champs-sur-Marne, le samedi 14 mai à 19:00

Un saut dans l’histoire ! ————————- * **De 19h à minuit : immersion dans une déambulation costumée** L’association “Son d’histoire” vous propose de remonter le cours du temps, venez admirer leurs tenues d’époques variées et leurs masques assortis. Tout droits sortis d’un bal de la Renaissance, de la cour de Louis XIV ou d’un dîner mondain du XIXe siècle, ils viennent des quatre coins du passé pour assister à cette soirée. Saurez-vous deviner de quelle époque chacun d’eux provient ? » [_Voir tout le programme de la nocturne “Château Masqué… et si on en jouait ?” au Château de Champs-sur-Marne_](https://openagenda.com/ndm-2022-ile-de-france/events/ouverture-du-chateau-2876800)

Entrée libre

Des voyageurs masqués ont franchi les portes du temps et se promènent dans le parc du Château de Champs-sur-Marne. Château de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Centre Ville Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Champs-sur-Marne Adresse 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Ville Champs-sur-Marne lieuville Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Departement Seine-et-Marne

Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champs-sur-marne/

Un saut dans l’histoire ! Château de Champs-sur-Marne 2022-05-14 was last modified: by Un saut dans l’histoire ! Château de Champs-sur-Marne Château de Champs-sur-Marne 14 mai 2022 Champs-sur-Marne Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne

Champs-sur-Marne Seine-et-Marne