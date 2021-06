Gien Quai Lenoir,du pont à la rue Jeanne d'arc Gien Un samedi soir sur les quais Quai Lenoir,du pont à la rue Jeanne d’arc Gien Catégorie d’évènement: Gien

Un samedi soir sur les quais Quai Lenoir,du pont à la rue Jeanne d’arc, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Gien. Un samedi soir sur les quais

du samedi 3 juillet au samedi 28 août à Quai Lenoir, du pont à la rue Jeanne d’arc

Le samedi soir à Gien, les artistes animent le quai Lenoir. Du samedi 3 juillet au 28 août, sur le quai Lenoir, à Gien, la place sera laissée aux terrasses et aux artistes, qui proposeront des déambulations musicales. Au programme : 3/07 : Bascha Slavinska « Concert Promenade » 10/07 : Alegria « Roda de Samba » Musique brésilienne 7/07 : Kevin & Marcus « Close-up de magie » 24/07 :Fis d’ Galarne Chansons de mariniers 31/07 : Wilson 5 Fanfare 7/08 : « Rien dans ton folk » Trio de musique folk/country 14/08 : « Madame Sacha » Chansons réalistes 21/08 : « Garçons la note » Duo Voix/instruments (contrebasse et guitare) 28/08 : Harmonie de Coullons Un samedi soir sur les quais Quai Lenoir,du pont à la rue Jeanne d’arc Gien Gien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T22:00:00;2021-07-04T20:00:00 2021-07-04T22:00:00;2021-07-05T20:00:00 2021-07-05T22:00:00;2021-07-06T20:00:00 2021-07-06T22:00:00;2021-07-07T20:00:00 2021-07-07T22:00:00;2021-07-08T20:00:00 2021-07-08T22:00:00;2021-07-09T20:00:00 2021-07-09T22:00:00;2021-07-10T20:00:00 2021-07-10T22:00:00;2021-07-11T20:00:00 2021-07-11T22:00:00;2021-07-12T20:00:00 2021-07-12T22:00:00;2021-07-13T20:00:00 2021-07-13T22:00:00;2021-07-14T20:00:00 2021-07-14T22:00:00;2021-07-15T20:00:00 2021-07-15T22:00:00;2021-07-16T20:00:00 2021-07-16T22:00:00;2021-07-17T20:00:00 2021-07-17T22:00:00;2021-07-18T20:00:00 2021-07-18T22:00:00;2021-07-19T20:00:00 2021-07-19T22:00:00;2021-07-20T20:00:00 2021-07-20T22:00:00;2021-07-21T20:00:00 2021-07-21T22:00:00;2021-07-22T20:00:00 2021-07-22T22:00:00;2021-07-23T20:00:00 2021-07-23T22:00:00;2021-07-24T20:00:00 2021-07-24T22:00:00;2021-07-25T20:00:00 2021-07-25T22:00:00;2021-07-26T20:00:00 2021-07-26T22:00:00;2021-07-27T20:00:00 2021-07-27T22:00:00;2021-07-28T20:00:00 2021-07-28T22:00:00;2021-07-29T20:00:00 2021-07-29T22:00:00;2021-07-30T20:00:00 2021-07-30T22:00:00;2021-07-31T20:00:00 2021-07-31T22:00:00;2021-08-01T20:00:00 2021-08-01T22:00:00;2021-08-02T20:00:00 2021-08-02T22:00:00;2021-08-03T20:00:00 2021-08-03T22:00:00;2021-08-04T20:00:00 2021-08-04T22:00:00;2021-08-05T20:00:00 2021-08-05T22:00:00;2021-08-06T20:00:00 2021-08-06T22:00:00;2021-08-07T20:00:00 2021-08-07T22:00:00;2021-08-08T20:00:00 2021-08-08T22:00:00;2021-08-09T20:00:00 2021-08-09T22:00:00;2021-08-10T20:00:00 2021-08-10T22:00:00;2021-08-11T20:00:00 2021-08-11T22:00:00;2021-08-12T20:00:00 2021-08-12T22:00:00;2021-08-13T20:00:00 2021-08-13T22:00:00;2021-08-14T20:00:00 2021-08-14T22:00:00;2021-08-15T20:00:00 2021-08-15T22:00:00;2021-08-16T20:00:00 2021-08-16T22:00:00;2021-08-17T20:00:00 2021-08-17T22:00:00;2021-08-18T20:00:00 2021-08-18T22:00:00;2021-08-19T20:00:00 2021-08-19T22:00:00;2021-08-20T20:00:00 2021-08-20T22:00:00;2021-08-21T20:00:00 2021-08-21T22:00:00;2021-08-22T20:00:00 2021-08-22T22:00:00;2021-08-23T20:00:00 2021-08-23T22:00:00;2021-08-24T20:00:00 2021-08-24T22:00:00;2021-08-25T20:00:00 2021-08-25T22:00:00;2021-08-26T20:00:00 2021-08-26T22:00:00;2021-08-27T20:00:00 2021-08-27T22:00:00;2021-08-28T20:00:00 2021-08-28T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Gien Étiquettes évènement : Autres Lieu Quai Lenoir,du pont à la rue Jeanne d'arc Adresse Gien Ville Gien lieuville Quai Lenoir,du pont à la rue Jeanne d'arc Gien