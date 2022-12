Un samedi soir sur les quais – 2023 Gien Gien OT GIEN Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

Un samedi soir sur les quais – 2023 Gien, 1 juin 2023, Gien OT GIEN Gien. Un samedi soir sur les quais – 2023 Gien Loiret

2023-06-01 – 2023-07-01 Gien

Loiret Gien Loiret Centre-Val de Loire EUR Tous les samedis de juillet et août le quai de Loire sera fermé à la circulation pour laisser la place aux terrasses des bars et restaurants ainsi qu’aux promeneurs. Venez flâner en bords de Loire ! Un samedi soir sur les quais mairie@gien.info +33 2 38 29 80 00 Ville de Gien

Gien

dernière mise à jour : 2022-12-15 par OT GIEN SIT Centre-Val de Loire

Détails Catégories d’évènement: Gien, Loiret Autres Lieu Gien Adresse Gien Loiret OT GIEN SIT Centre-Val de LoireSIT Centre-Val de Loire Ville Gien OT GIEN Gien lieuville Gien Departement Loiret

Gien Gien OT GIEN Gien Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien-ot-gien-gien/

Un samedi soir sur les quais – 2023 Gien 2023-06-01 was last modified: by Un samedi soir sur les quais – 2023 Gien Gien 1 juin 2023 Gien Gien Loiret OT GIEN Gien Loiret Loiret

Gien OT GIEN Gien Loiret