le samedi 30 juillet à 17:00

17h-19h : visite de la ferme et marché de producteurs locaux, avec la présence de nombreux producteurs du territoire A partir de 19h : repas servis à l’assiette avec les produits des producteurs présents . A partir de 21h : soirée musicale dansante “années 80”

Repas + soirée dansante : 20€ / Accès soirée dansante : 8€. Sur réservation.

Nous vous attendons sur la ferme “l’Escargot du Poitou” à Leigné-les-Bois pour une visite de la ferme, un marché de producteurs, un repas paysan et une soirée musicale et dansante “années 80”. Leigné-les-Bois 86450 Leigné-les-Bois Leigné-les-Bois Vienne

