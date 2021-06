Cadillac Cadillac Cadillac, Gironde Un samedi matin à Cadillac Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Gironde

Un samedi matin à Cadillac Cadillac, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Cadillac. Un samedi matin à Cadillac 2021-07-10 – 2021-07-10

Cadillac Gironde Cet été, ne ratez sous aucun prétexte ce fabuleux et ancestral marché de pays, niché dans cette cité médiévale du 13ème siècle. L’occasion de découvrir toutes les richesses de Cadillac : un patrimoine architectural, son écomusée et sa Maison des Vins. Avec un guide de l’Office de Tourisme, vous découvrirez les différentes pages de l’histoire de cette ville avec, en nouveauté en 2021 l’accès privilégié au cimetière des oubliés, soldats traumatisés de guerre. Sans oublier le plaisir des papilles : Cadillac est aussi une appellation renommée de vin liquoreux: une dégustation vous sera proposée à la Maison des Vins de Cadillac sur Garonne. Cet été, ne ratez sous aucun prétexte ce fabuleux et ancestral marché de pays, niché dans cette cité médiévale du 13ème siècle. L’occasion de découvrir toutes les richesses de Cadillac : un patrimoine architectural, son écomusée et sa Maison des Vins. Avec un guide de l’Office de Tourisme, vous découvrirez les différentes pages de l’histoire de cette ville avec, en nouveauté en 2021 l’accès privilégié au cimetière des oubliés, soldats traumatisés de guerre. Sans oublier le plaisir des papilles : Cadillac est aussi une appellation renommée de vin liquoreux: une dégustation vous sera proposée à la Maison des Vins de Cadillac sur Garonne. +33 5 56 62 12 92 Cet été, ne ratez sous aucun prétexte ce fabuleux et ancestral marché de pays, niché dans cette cité médiévale du 13ème siècle. L’occasion de découvrir toutes les richesses de Cadillac : un patrimoine architectural, son écomusée et sa Maison des Vins. Avec un guide de l’Office de Tourisme, vous découvrirez les différentes pages de l’histoire de cette ville avec, en nouveauté en 2021 l’accès privilégié au cimetière des oubliés, soldats traumatisés de guerre. Sans oublier le plaisir des papilles : Cadillac est aussi une appellation renommée de vin liquoreux: une dégustation vous sera proposée à la Maison des Vins de Cadillac sur Garonne. Gironde Tourisme dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Cadillac, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Cadillac Adresse Ville Cadillac lieuville 44.63665#-0.3205