“Un samedi dans la nature” – Les Escales Parc de Bourran, 7 mai 2022, Mérignac.

### Voler prend deux L Qui n’a jamais eu envie d’apprendre à voler ? Qui n’a jamais observé le vol des oiseaux ? Ecouté leurs chants, attendu leurs retours ? Un ornithologue passionné raconte en détail, sous la forme d’une « vraie fausse conférence », le monde des oiseaux, décortique leurs us et coutumes, en propose un portrait touchant, drôle, instructif, surprenant, troublant. Mise en scène : Thomas Visonneau – jeu : Frédéric Périgaud En coorganisation avec l’IDDAC, agence culturelle de la Gironde. * Horaire : 10h (durée 50 min) * Conférence théâtralisée * Dès 8 ans ### Balade à la découverte des oiseaux du parc Frédéric Perigaud est comédien et aussi grand passionné d’oiseaux ! Il vous propose une balade ornithologique à la découverte des oiseaux du parc de Bourran. * Horaire : 11h15 (durée 1h) * Dès 8 ans * Réservation obligatoire : [je réserve](https://my.weezevent.com/balade-a-la-decouverte-des-oiseaux-du-parc) * Pique-nique : des tables et des bancs seront mis à votre disposition. ### Sieste dessinée Ita Duclair, illustratrice et dessinatrice pour la Compagnie du Tout Vivant sur le troisième volet de la “Trilogie du Vivant”, vous invite à regarder autrement l’espace qui vous entoure en dessinant… et le tout bercé par des musiques de son compagnon de route Michaël Martin (créateur des musique du deuxième volet de la “Trilogie du Vivant”). Un moment de pause musicale et dessinée où l’esprit vagabonde, le crayon se laisse aller et le temps se suspend. Pensez à prendre de quoi crayonner (crayon et feuille de papier) que vous ayez où non l’habitude du dessin. Une “sieste” particulière donc, qui célèbrera, à sa manière, le vivant! * Horaire : 13h30 (durée 1h) * Tout public ### Un travail de fourmis ! Qu’est-ce que la famille des formicidés ? Comment se passe la vie dans une fourmilière ? Qu’est-ce qu’une super-colonie ? Deux myrmécologues (spécialistes des fourmis) présentent une curieuse vraie-fausse conférence sur les fourmis, leur monde, leurs habitudes, leurs symboliques… un vrai travail de fourmi, en somme ! Mise en scène : Thomas Visonneau / Jeu : Frédéric Périgaud, Élise Servières En coorganisation avec l’IDDAC, agence culturelle de la Gironde * Horaire : 15h (durée 50 min) * Dès 9 ans ### Atelier à la découverte des fourmis Rendez vous avec Claude Lebas, un passionné de fourmis pour une rencontre dans le parc de Bourran autour de ces petits êtres quasi-microscopiques. Claude Lebas, passionné de fourmis, nous raconte une histoire. Il nous entraîne dans leur quotidien d’êtres quasi-microscopiques et déconstruit les préjugés que nous pourrions avoir sur ces petites bêtes. * Horaire : 16h15 (durée 1h) * Tout public * Réservation obligatoire pour participer à l’atelier : [je réserve](https://my.weezevent.com/rencontre-pour-en-savoir-plus-sur-les-fourmis)

Entre spectacles et ateliers, voici une invitation à découvrir les artistes mis en scène par Thomas Visonneau pour prendre le temps d’observer le vivant qui nous entoure.

Parc de Bourran Rue Léo Lagrange 33700 Mérignac Mérignac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T17:30:00