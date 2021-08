Un samedi astronomique exceptionnel pour les moins de 15 ans Association française d’Astronomie, 11 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 septembre 2021

de 13h30 à 23h59

gratuit

L’AFA invite tous les passionnés d’astronomie de moins de 15 ans à une journée et une soirée exceptionnelles, le samedi 11/09 de 14h à 23h. Certaines animations sont en accès libre mais certaines sont sur inscriptions (ouverture des inscriptions dès le 01/09)

En partenariat avec la Mairie de Paris

Pour la 3e année consécutive, l’AFA invite tous les passionnés d’astronomie de moins de 15 ans à une journée et une soirée exceptionnelles.

Au programme dès 14h, observations, ateliers et conférences adaptées pour assouvir votre soif de connaissances ou tout simplement vous amuser autour du ciel, des étoiles, des planètes et de l’espace.

Et après un pique-nique improvisé (le votre), dès 20h30, lunettes et télescopes pointeront le ciel jusque 23h pour observer la Lune, les satellites de Jupiter et même les anneaux de Saturne !

Les animations

[pour tout jeune de moins de 15 ans]

Réparties sur le parc Montsouris et la Cité Universitaire des animations vous seront proposées tout au long de l’après-midi gratuitement et sur inscription

Conférences

L’astronomie vous passionne, le cosmos vous émerveille, vous rêvez de fouler le sol de Mars ? Et bien nous aussi, nous vous donnons rendez-vous pour 5 conférences courtes, moins de 40 minutes, données par de jeunes chercheurs, sur les sujets chauds du moment. Les conférences ont lieu dans l’amphithéâtre Victor Lyon, c’est gratuit mais interdit aux plus de 15 ans, sauf s’ils sont accompagnés par leurs enfants, dans la limite des places disponibles.

Liste des conférences (horaires à venir en ligne)

Prévisions météo sur Mars, Vénus et Titan ?

Les planètes de la cave au plancher

Observer la toute première lumière de l’Univers ? C’est possible avec le télescope QUBIC

Toucher une étoile

Ateliers

Apprendre à utiliser une carte du ciel et se construire la sienne, faire décoller des fusées, voyager sur la Lune, escape-game astro… sont parmi les propositions que nous ferons aux astronomes en herbe, mais chut. Le programme est encore secret et nous ne vous le dévoilerons qu’à la rentrée. Petit spoil quand même : on parie que vous vous amuserez tout en apprenant, et l’inverse sera vrai ! ;-)

Animations proposées (horaires, modalités et lieu en ligne sur le site de l’évènement)

[sur inscription]

Spectacle immersif animé « Découverte du ciel du soir » sous la coupole de Montsouris

Carte du ciel et constellations

Une valse à trois : la Terre, la Lune et le Soleil

3,2,1… décollage

Le Soleil : sa physique, son impact, ses missions

Apprendre à utiliser un instrument

Le défi des planètes à la lunette

Météorites

Le cadran solaire

Chasse aux trésors

Tourisme lunaire

Par ailleurs, nous proposerons durant toute l’après-midi, en accès libre : un atelier de découverte et de reconnaissance de météorites

des observations du Soleil en toute sécurité

en toute sécurité un film immersif de 10min sous la coupole de Montsouris

Observations du Soleil

Observations du Soleil en accès libre sur toute l’après-midi pour patienter entre deux ateliers

Nous inviterons les astronomes en herbe à venir observer le Soleil en toute sécurité, l’occasion pour eux d’un moment inoubliable.

Plusieurs méthodes seront proposées :

L’observation directe :

Au moyen d’un filtre ou d’une lunette astronomique “spéciale Soleil”, le public pourra découvrir et admirer la surface de notre étoile, et s’il a de la chance des tâches solaires et des “protubérances” dont les dimensions peuvent atteindre près de 3 ou 4 fois le diamètre de la Terre.

L’observation indirecte :

L’observation indirecte comme son nom l’indique se fait dos au Soleil. Une autre solution sans dangers qui aura ici l’avantage d’être proposé à plusieurs personnes en même temps.

Observation du ciel nocturne (en accès libre et pour tout le monde cette fois-ci ;-) !)



Nous vous invitons à venir observer le ciel avec les animateurs de l’AFA, et vivre un spectacle rare et toujours aussi fascinant. Télescopes et lunettes seront braqués sur le ciel étoilé pour une soirée d’observation publique : au programme Jupiter et ses satellites, Saturne, la Lune,…

La participation est gratuite mais l’inscription nécessaire sur https://www.afastronomie.fr/astrojuniors-paris

Information spéciale [Covid-19] : Les masques sont imposés au public. Les animateurs se réserveront le droit de refuser l’accès aux télescopes s’ils estiment que les précautions sanitaires ne sont pas respectées

