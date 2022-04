Un samedi animé à Saint-Quentin : Roues libres Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

2022-04-30 – 2022-04-30

Saint-Quentin Aisne Place aux roues libres de tout type le samedi 30 avril de 14h à 18h sur la place de l’hôtel de ville de Saint-Quentin ! 4h d’animations gratuites autour des engins à roues : kartings électriques, voitures téléguidées, trottinettes électriques, voitures à pédales, vélos loufoques, skates…

Et cerise sur le gâteau, une exposition de vélos du monde entier !

Et cerise sur le gâteau, une exposition de vélos du monde entier ! eva.dostuni@saint-quentin.fr +33 3 23 06 94 67 Place aux roues libres de tout type le samedi 30 avril de 14h à 18h sur la place de l’hôtel de ville de Saint-Quentin ! 4h d’animations gratuites autour des engins à roues : kartings électriques, voitures téléguidées, trottinettes électriques, voitures à pédales, vélos loufoques, skates…

Et cerise sur le gâteau, une exposition de vélos du monde entier ! @saint-quentin

