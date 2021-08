Un samedi à la ferme Gimouille, 18 septembre 2021, Gimouille.

Un samedi à la ferme 2021-09-18 – 2021-09-18 Lieu-dit Fertot Ferme de Fertôt

Gimouille Nièvre Gimouille

Sur la ferme de la famille Cadiot à Fertôt sur la commune de Gimouille, venez découvrir l’agriculture nivernaise au travers de 6 villages (village de l’élevage, village des cultures, village des énergies renouvelables, village des technologies, village des circuits courts, village des métiers). Dans chaque village, vous serez accueillis par des agriculteurs témoignant pour échanger sur leur métier et les conseillers de la chambre d’Agriculture. Dans un même temps, vous pourrez profiter du marché de producteurs, d’animations pour les enfants, d’une mini-ferme, de dégustation de viande et d’une restauration rapide avec des produits locaux.

Des temps forts vont venir ponctuer la journée : un jeu concours, découverte de matériel agricole, démonstration de chien de troupeau, démonstration de pilotage de drone, rencontre avec les animaux de la ferme et balades à poney.

+33 3 86 93 40 08

