UN SAMEDI A LA DISTILLERIE Machecoul-Saint-Même, samedi 6 avril 2024.

Pour fêter l’arrivée des beaux jours, et le passage au bar d’été, on te propose quelques activités en plus de l’ouverture de la recyclerie.

Et voici le programme

Ouverture de la Distill’trie dons & ventes, de 10h à 12h et de 14h à 17h

Exposition Slich Artiste l’après-midi

Le cirque poétik des Gugus de Ziak l’après-midi

Concert de Rock’n Run -> 16h à 18h.

Visites de la Distillerie par groupe toute la journée.

Ouverture du café asso de 12h à 19h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 21:00:00

11 Boulevard Saint-Rémy

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire ladistilleriedesinitiatives@gmail.com

