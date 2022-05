UN SAMEDI A LA CAVE – CONCERT – La Mala Pata, 11 juin 2022, .

UN SAMEDI A LA CAVE – CONCERT – La Mala Pata

2022-06-11 – 2022-06-11

Nouvel espace au sein de l’abbaye dans lequel vous pourrez vous installer, près du feu de bois ou en terrasse au soleil pour déguster des vins et des planches de produits bio, locaux, soigneusement sélectionnés en circuits courts.

La Mala Pata interprète un répertoire de chansons et de mélodies vénézuéliennes et colombiennes. L’occasion de plonger dans une culture musicale joyeuse et pleine de vie le temps d’un concert. Le cuatro et la flûte traversière accompagnent les voix pour faire danser et pourquoi pas chanter les petits et grands !

SANS RESERVATION – Participation libre

