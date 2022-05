UN SAMEDI A LA CAVE – BALADE THEATRALE L’oiseau qui pète – Théâtre de la Fronde Saint-Paterne-Racan Saint-Paterne-Racan Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire Saint-Paterne-Racan Nouvel espace au sein de l’abbaye dans lequel vous pourrez vous installer, près du feu de bois ou en terrasse au soleil pour déguster des vins et des planches de produits bio, locaux, soigneusement sélectionnés en circuits courts. Une balade théâtrale tissée de souvenirs et d’imaginaire pour adultes et adolescents avec l’inlassable animateur du Théâtre de la Fronde, Jean-Marie Sirgue accompagné du violoncelle de Lucile Louis.

Nouvel espace au sein de l'abbaye dans lequel vous pourrez vous installer, près du feu de bois ou en terrasse au soleil pour déguster des vins et des planches de produits bio, locaux, soigneusement sélectionnés en circuits courts. Une balade théâtrale tissée de souvenirs et d'imaginaire pour adultes et adolescents avec l'inlassable animateur du Théâtre de la Fronde, Jean-Marie Sirgue accompagné du violoncelle de Lucile Louis.

SANS RESERVATION – Participation libre contact@clartesproduction.com +33 6 26 72 05 07 https://www.abbayeclartedieu.com/

