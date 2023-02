Un salon des agricultrices à la Cité Fertile La Cité Fertile, 4 mars 2023, Pantin.

Du samedi 04 mars 2023 au dimanche 05 mars 2023 :

dimanche

de 12h00 à 19h00

samedi

de 12h00 à 01h00

. gratuit

Gratuit sur inscription

Samedi 4 et dimanche 5 mars, rendez-vous à la Cité Fertile pour célébrer celles qui font le monde agricole, et réinventer ensemble la culture de l’agriculture.

A l’occasion du Salon International de l’Agriculture 2023, Sinny & Ooko, en partenariat avec de nombreuses structures opérant dans le champ de l’agriculture, de la culture, de la société civile et des médias, vous donne rendez-vous le 4 & 5 mars à la Cité Fertile pour le 1er Salon des Agricultrices, un nouvel événement agricole défendant plus que jamais la dignité et la force de celles qui nous nourrissent.

Le Salon des Agricultrices c’est un week-end en marge du Salon International de l’Agriculture offrant de nouvelles perspectives sur le monde agricole, une perspective faite de femmes venues de tous les territoires, de toutes les cultures et de toutes les générations, de femmes rurales ou non, entrepreneuses, innovantes, rayonnantes et solidaires.

Grâce à une programmation variée, le Salon des Agricultrices propose d’offrir aux femmes agricultrices ou en voie de l’être des espaces de rencontres, d’échanges, d’exaltations et d’inspirations, et donne à voir aux jeunes générations un monde agricole plus que jamais capable de répondre à tous leurs espoirs et projets de vie. Un “safe place” périphérique au salon pour aborder un large panel de thématiques agroféminines.

AU PROGRAMME

Conférences

Marchés

Débats

Cercles de parole

Projections

Expositions

Concerts

DJ Sets

La Cité Fertile 14 Avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin

Contact : https://citefertile.com/ https://my.weezevent.com/salon-des-agricultrices

©Adrienroux La Cité Fertile