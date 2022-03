UN SACRE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

UN SACRE THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse

2022-04-14 19:30:00

Toulouse Haute-Garonne 12 EUR 12 20 Ils ont rassemblé des récits aussi variés qu’insoupçonnables. Toutes et tous leur ont confié quelque chose qu’ils n’avaient jamais dit à personne, c’est ce qui fait la rareté et le caractère précieux de ces paroles.

Un sacre est l’évocation de ces secrets par un collectif d’acteur·rice·s. À la manière des pleureuses antiques, les interprètes portent un chagrin qui ne leur appartient pas. Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix ont tenté de rompre l’isolement causé par la crise sanitaire en cherchant à savoir comment résonnait, pour chacun·e, le mot réparation.

Lieu : La Salle – Durée : 2h30

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse

