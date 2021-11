Toulouse ThéâtredelaCité (ex-TNT) Haute-Garonne, Toulouse Un sacre ThéâtredelaCité (ex-TNT) Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Théâtre Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix ont tenté de rompre l’isolement causé par la crise sanitaire en cherchant à savoir comment résonnait, pour chacun·e, le mot réparation. Ils ont rassemblé des récits aussi variés qu’insoupçonnables. Toutes et tous leur ont confié quelque chose qu’ils n’avaient jamais dit à personne, c’est ce qui fait la rareté et le caractère précieux de ces paroles. Un sacre est l’évocation de ces secrets par un collectif d’acteur·rice·s. À la manière des pleureuses antiques, les interprètes portent un chagrin qui ne leur appartient pas. ### Infos pratiques * Mardi 12 avril à 20h30 * Les 13 & 14 avril à 19h30 * Durée : 2h30 * La Salle

