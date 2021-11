Un sacre TGP,Saint-Denis, 22 novembre 2021, Saint-Denis.

TEXTE Guillaume Poix et Lorraine de Sagazan CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE Lorraine de Sagazan « Enterrer les morts et réparer les vivants ! » Cette réplique à la toute fin de Platonov, la pièce de Tchekhov adaptée récemment à la scène par Lorraine de Sagazan, résonne étrangement au sein d’une actualité où la perte des proches n’a pu, pour nombre d’entre nous, connaître de véritable cérémonie et qui a perturbé de nombreux deuils. En l’absence de sépulture pour un parent ou un ami, en quête d’une consolation ou d’une écoute, beaucoup ressentent une forme d’abandon, de solitude, qui demeure sans échange, sans parole. Depuis un an et demi, Lorraine de Sagazan, aux côtés de l’écrivain Guillaume Poix, a rencontré trois cent soixante-cinq personnes pour tenter de rompre l’isolement causé par la crise sanitaire. Ensemble, ils ont cherché à savoir comment résonnait dans la vie de chacun le mot « réparation ». Au fil des récits, ils ont pris conscience que, dans chaque histoire confiée, l’ombre d’un mort planait ; ces témoignages comportaient une demande à leur égard, une commande même : celle d’interagir avec leurs défunts. Ils se sont engagés à y répondre par le théâtre. Ce travail, d’une forte dimension sociologique, a nourri l’écriture de Guillaume Poix pour donner à ces récits bruts une dimension théâtrale nécessaire. Un sacre déploie un paysage documenté à partir de ces récits avec un groupe d’acteurs familiers de la compagnie et pose la question de la fiction : peut-elle réparer le réel ? Ou du moins, comment peut-elle y répondre ? Pour que chaque acteur se fasse porteur d’un témoignage précis, Lorraine de Sagazan s’est inspirée de la figure des pleureuses, ces femmes apparues dès l’Antiquité, payées pour verser des larmes sur commande lors des veillées funèbres et des funérailles. Qu’il s’agisse de créer un récit « de l’après », d’interagir avec un mort ou de dire son histoire, Un sacre est une cérémonie. Les formes monologuées et le décor qui évolue, vivant, répondent à la mémoire des témoins rencontrés pour forger une histoire commune, celle de visages enfin reconnus. Si apprendre à entendre, c’est apprendre à s’émouvoir, ce spectacle est, par sa foi entière dans l’acte théâtral, une expérience émouvante de la parole des oubliés.



